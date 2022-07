Under tisdagen presenterade den amerikanska organisationen National Institute of Standards and Technology (NIST) fyra nya krypteringsalgoritmer som ska kunna stå emot attacker från framtida kvantdatorer.

Crystals-Kyber ska användas för allmän kryptering, medan Crystals-Dilithium, Falcon och Sphincs+ ska användas för digitala signaturer.

Förra året visade franska forskare att det är möjligt att knäcka dagens krypteringslösningar på 177 dagar med hjälp av en dator med 13 436 kvantbitar. Någon sådan dator finns visserligen inte i dagsläget, men förr eller senare kommer den att finnas och därför gäller det att vara förberedd.

Om allt går som planerat kommer Crystals-Kyber, Crystals-Dilithium, Falcon och Sphincs+ att bli standardiserade i slutet av året, detta enligt ett pressmeddelande från NIST.