Google ska titta på att separera delar av sin annonsavdelning från företaget och istället göra det till en separat verksamhet under moderbolaget Alphabet, rapporterar The Wall Street Journal, via CNBC.

Företagets förhoppning ska vara att detta kan göra så företaget undviker en ny stämningsansökan från USA:s justitiedepartement gällande konkurrensbrott. Myndighetens första stämningsansökan mot Google inträffade 2020.

Det finns dock inga garantier för att den eventuella ändringen skulle räcka för att undvika en ny stämningsansökan. Enligt The Wall Street Journal skulle den kunna komma redan i sommar.

