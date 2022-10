I juli lät Teslas vd Elon Musk meddela att han drar tillbaka sitt bud att köpa samtliga aktier i Twitter, detta med motiveringen att han inte fått veta hur många fejkade konton som finns på plattformen.

Twitter svarade genom att lämna in en stämningsansökan mot Elon Musk via en domstol i Delaware, detta i syfte att tvinga honom att genomföra köpet till den utlovade summan på 44 miljarder dollar.

Enligt nyhetsbyrån Reuters verkar stämningen ha fått avsedd effekt, detta då Elon Musk under måndagen skrev ett brev till domstolen där han säger sig ha för avsikt att fullfölja köpet trots allt.

Under tisdagen passade Musk även på att skriva ett inlägg på Twitter om att förvärvet kommer göra det möjligt för honom att skapa X, en app som kan ”användas för allt”. Dit hör bland annat kommunikationstjänster, sociala medier och betalfunktioner.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app