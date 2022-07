Nyheten om att Teslas AI-chef Andrej Karpathy slutar kommer efter att Tesla meddelat att personalstyrkan ska minska sin personalstyrka med 10 procent och företaget har redan sagt upp över 200 personer på Autopilotdivisionen, skriver Engadget.

Divisionen ligger också i San Mateo i Kalifornien där kontoren stängts permanent och det ligger i linje med att Elon Musk öppnat för att lämna Silicon Valley och flytta till Texas dit också huvudkontoret flyttade förra året.

I ett Twitterinlägg skriver Andrej Karpathy att det ”har varit ett stort nöje att hjälpa Tesla mot dess mål under de senaste fem åren och ett svårt beslut att skiljas åt".

It’s been a great pleasure to help Tesla towards its goals over the last 5 years and a difficult decision to part ways. In that time, Autopilot graduated from lane keeping to city streets and I look forward to seeing the exceptionally strong Autopilot team continue that momentum.