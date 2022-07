Microsofts medgrundare Bill Gates meddelar nu att han skänker ytterligare 20 miljarder dollar av sin förmögenhet till välgörenhetsfonden The Gates Foundation.

Gates skriver på Twitter att hans plan är att på sikt skänka bort i princip hela sin förmögenhet till fonden och succesivt försvinna från listan över världens rikaste människor. Något som först uppmärksammades av BBC.

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people.