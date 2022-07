I slutet av förra året upptäcktes Log4shell, ett allvarligt säkerhetshål i plattformen Apache Log4j som kan utnyttjas av hackare för att installera bakdörrar och skadlig kod.

Enligt en ny rapport från The Cyber Safety Review Board kommer vi troligtvis att få leva med effekterna av säkerhetshålet under flera årtionden framöver, detta då det kommer ta lång tid innan all mjukvara som använder sig av Log4j har uppdaterats.

– Log4j är en av de allvarligaste sårbarheterna i historien, säger Rob Silvers från USA:s inrikessäkerhetsdepartement i en kommentar till nyhetsbyrån AP.

Sett från den ljusa sidan har det hittills varit färre hackare som utnyttjat säkerhetshålet än förväntat, särskilt med tanke på all uppmärksamhet.