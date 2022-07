Enligt en global lönerapport från Codesubmit är det – kanske inte helt oväntat – stor spridning på snittlönerna i världen för systemutvecklare. Företaget som utvecklar en mjukvara för anställningsprocesser har gjort en jämförelse av lönerna bland ett stort antal länder.

I USA är utvecklarlönerna högst – med en snittlön på 110 140 dollar per år. Därefter följer Schweiz och Israel. Danmark kommer in på en fjärde plats med en snittlön på 63 680 dollar. Även Kanada kvalar in på topp 5-listan.

Sverige hamnar på en tiondeplats med en snittlön på 50 437 dollar per år.

I rapporten konstateras dock att det kan vara stora skillnader inom länderna, framför allt ur aspekten att utvecklare i stora städer tjänar mer.

Sverige utmärker sig också på ett annat sätt i undersökningen, nämligen som ett av fem länder med störst behov av systemutvecklare, tillsammans med Kanada, Australien, Ryssland och Nya Zeeland.

I undersökningen går de också igenom var lönerna är lägst, och allra lägst är de i Nigeria, där snittlönen ligger på 7255 dollar. I outsourcinglandet Indien ligger snittlönen på 7725 dollar och i Filippinerna på 7936 dollar.