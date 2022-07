Såväl Microsoft som Google och chipptillverkaren Texas Instruments som rapporterade under tisdagen visade upp tvåsiffrig tillväxt och talade också optimistiskt om de kommande månaderna.

Microsoft uppgav även att de tagit ett rekordstort antal kontrakt för sin molnplattform Azure.

– Vi ser större och mer långsiktiga åtaganden och vann under kvartalet ett rekordstort antal affärer i klasserna 100 miljoner dollar plus och en miljard dollar plus, uppgav vd Satya Nadella i samband med rapportsläppet rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

– Vi har också fler datacenterregioner än någon annan leverantör och kommer att lansera tio regioner nästa år.

Totalt ökade Microsoft omsättningen med 12 procent jämfört med andra kvartalet förra året.

Under rapportpresentationen framkom också en del nya uppgifter om samarbetsplattformen Teams, även om Microsoft inte gick ut med några nya användarsiffror.

Företaget har adderat fler än 450 nya funktioner till Teams senaste året. Teams tar marknadsandelar inom varje kategori – chatt, möten och samtal, enligt företaget.

25 procent av Fortune 500-företagen använder personalupplevelse-plattformen Viva, som är byggd på Teams.

Google slog marknadens förväntningar vad gäller annonsförsäljningen, men nådde inte ända fram inom cloud, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. En finansanalytiker som Bloomberg talar med beskriver ändå rapporten som ”en lättnadens suck”.

– Vi har en miljö där de totala annonsutgifterna definitivt går ner, men ändå kunde Google leverera över det.

Totalt ökade Google omsättningen med 13 procent jämfört med samma period förra året till 69,7 miljarder dollar.

Även Texas Instruments, en av världens största komponenttillverkare, rapporterade under tisdagen. Deras försäljning ökade med 14 procent till 5,21 miljarder dollar under kvartalet.

Microsoft, Google och Texas Instruments steg också kraftigt i efterhandeln på USA-börserna efter rapporterna, både som en följd av resultaten och av optimismen inför de kommande månaderna, skriver Bloomberg.

Senare i veckan kommer techjättarna Meta, Qualcomm, Apple, Amazon och Intel att visa upp sina resultat för senaste kvartalet.