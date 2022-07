Sedan 2016 kan användare som har drabbats av gisslanprogram vända sig till Europol för att få hjälp med att dekryptera filerna utan att betala pengar till hackarna.

Via sajten No More Ransom erbjuds 136 gratis dekrypteringsverktyg för 165 varianter av gisslanprogram, däribland Gandcrab, Revil och Maze.

Enligt ett pressmeddelande från Europol har 1,5 miljoner användare fått hjälp med att dekryptera sina filer hittills, något som i sin tur har gjort att hackarna gått miste om miljardbelopp i begärda lösensummor.

För att minska risken att drabbas av gisslanattacker bör du se till att uppdatera din mjukvara till den senaste versionen, inte öppna bilagor från okända avsändare, aktivera flerfaktorsautentisering och ta regelbundna säkerhetskopior.