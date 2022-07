Pc-försäljningen ökade överraskande och explosionsartat två år i rad, som en följd av allt distansarbete som pandemin förde med sig. Nu rasar dock försäljningen - något som inte bara drabbar pc-leverantörerna utan även komponentleverantörerna.

Intel rapporterade i veckan om ett riktigt tufft kvartal med en minskning av omsättningen på 22 procent till 15,3 miljarder dollar.

Företaget rapporterade även om en förlust under kvartalet på 454 miljoner dollar, att jämföra med en vinst på fem miljarder dollar motsvarande period förra året.

– Några av våra största kunder minskar lagernivåerna i en takt som inte setts under det senaste decenniet, uppgav Intels vd Pat Gelsinger under ett analytikersamtal i samband med rapporten, rapporterar The Verge.