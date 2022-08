Amazon kommer nu att på bred front börja erbjuda betalning genom handavtrycksavläsning i Whole Foods-matbutiker genom tjänsten Amazon One, rapporterar Ars Technica. Whole Foods ägs helt av Amazon.

Tekniken är tänkt att göra det snabbare för kunder i kassan. Handavtrycket läses av utan att kunden rör vid något och krypteras och sparas sedan på Amazons servrar.

Amazon Ones handavtrycksläsning har sedan tidigare kritiserats på flera håll och senatorer i USA har ifrågasatt vad Amazon tänker göra med datan.

