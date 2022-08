Johan Ripe till Kyndryl

Svenska Kyndryl fortsätter att rekrytera. Johan Ripe kommer närmast från rollen som vd på Visolit, som köptes av Advania för ett år sedan. Innan dess har han även varit outsourcingansvarig på Atea och haft olika chefsroller på CGI. Hans uppdrag på Kyndryl blir att jobba med strategisk försäljning mot både offentlig och privat sektor.

– Kyndryl känns oerhört spännande eftersom det är en spinoff med massor av existerande kompetens, erfarenheter, tjänster och fantastiska kunder samtidigt som det också är ett helt nytt bolag som genomför stora förändringar för att bli kundernas och medarbetarnas förstahandsval, säger Johan Ripe om sitt kommande uppdrag.

Sverige-vd Beda Grahn ser fram emot att jobba med sin nya kollega.

– Kyndryl har nu, tillsammans med alla partnerskap vi har ingått och fortsätter ingå, ett väldigt starkt erbjudande. Kyndryl Sverige har på kort tid gjort flera bra rekryteringar som kommer göra oss än starkare på den svenska marknaden. Det känns riktigt bra, säger hon.

Storsatsande vårdjätten tar in Cambios vd

Italienska Dedalus Group, som levererar mjukvarulösningar för hälsa, sjukvård och diagnostik, har tagit in Peter Gille som vd för region Nord, vilken innefattar Sverige, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna och Belgien.

Peter Gille blir regionchef på Dedalus.

Peter Gille kommer närmast från en roll som vd på Cambio, som under de sex år han har lett bolaget har vuxit från 300 till 750 anställda samt tredubblat intäkterna. Under sina mer än 30 år i mjukvarubranschen har han även haft chefsroller på Nexus och Oracle.

– Enligt min uppfattning är Dedalus det enda sanna europeiska globala företaget som kan utmana de internationella aktörerna på marknaden. Jag ser fram emot att växa Dedalus verksamhet i min region och bidra till Dedalus framgång i framtiden, säger han.

– Vi är glada att kunna meddela att Peter Gille har utsetts till vd för region Nord. Vi är säkra på att han kommer att bidra med sin expertis och erfarenhet till teamet, vilket gör det möjligt för oss att ytterligare stärka vår position i Europa, säger Dedalus Groups vd Andrea Fiumicelli.

Han tar över Gibonklubban

Johan Martinsson har utsetts till ny styrelseordförande på Gibon. Han har lång och bred erfarenhet av styrelsearbete, bland annat som ordförande för Sveriges största privata mäklarkedja, Mäklarhuset. Han är även vd på bolaget Madicon, som hjälper företag att utvecklas och växa, och det var så han kom i kontakt med Gibon.

– Man kan säga att jag har varit med Gibon sedan deras första dag. Jag kom in tidigt i bildandet av företagsgruppen och har vid behov bistått med stöd i utvecklingen. Jag har genom åren sett vilken potential Gibon har och det är en stor ära att nu få vara en del av det spännande arbete vi har framför oss, säger Johan Martinsson, som blir Gibons första externa ordförande sedan företagsgruppen bildades för snart fem år sedan.

– Vi känner att vi nu står på en stabil grund för att kunna växla upp och gå in i nästa fas. Därför har vi ett behov av en erfaren och kunnig ordförande som med kraft kan styra vår skuta åt rätt håll, säger avgående ordförande Fredrik Nilsson, som kommer sitta kvar i styrelsen som ledamot.

Ny Nordenchef på Avaya

Kommunikationsbolaget Avaya har tagit in Jens Skyman som verksamhetschef i Norden och Baltikum. Fokus framöver blir att ta nya och befintliga kunder till Avayas molnplattform Onecloud Total Experience. Den hya chefen kommer närmast från Teleperformance, där han varit försäljningsdirektör. Innan dess har han bland annat varit på Medallia, Linkedin och CEB.

– Jag ser ingen bättre plats för mig och mitt engagemang för kunders framgång än hos Avaya. Företaget har förvandlats till en spännande möjliggörare av exceptionella upplevelser och hjälper sina användare att dra större nytta av befintliga investeringar genom multimolninnovation. Då organisationer i alla storlekar är på väg mot molnet ser jag fram emot att hjälpa fler att nå sina mål med den resan, säger Jens Skyman.

Lämnar Logpoint för Datadog...

Martin Fribrock lämnar säkerhetsföretaget Logpoint och kliver istället in i en roll som regionchef och nordiska säljchef på ett annat mjukvarubolag, Datadog, vars SaaS-baserade analysverktyg används för att övervaka bland annat servrar och databaser.

– Datadog växer i snabb takt och jag har fått förmånen att bygga upp nästa team i Norden. Tillsammans med Mats Uddenfeldt och övriga i teamet så ska vi fortsätta växa och leverera den ledande monitoreringstjänsten för kunder i molnet, säger han om det nya uppdraget.

… och här är ersättaren på Logpoint

Det danska säkerhetsföretaget Logpoint har utsett Niels Onat till regionchef för Norden och Baltikum. Han kommer närmast från konsultföretaget Devoteam, där han varit med att etablera en division inom Cyber Trust. Innan dess har han lett cybersäkerhetsleverantören Ezenta under ungefär ett decennium.

– Jag är mycket glad över att börja arbeta för den enda betydande europeiska programvaruleverantören inom cybersäkerhet. Vi har en mycket stark kundbas här, och samtidigt är tillväxtpotentialen betydande. Jag ser fram emot att arbeta med mina nya kollegor på Logpoint, partner och kunder för att förbättra den digitala beredskapen i våra länder, säger han.

– Niels ansluter till Logpoint vid en viktig tidpunkt för cybersäkerheten. Kriget i Ukraina har visat hur viktigt det är att skydda våra samhällen mot det växande cyberhotet. Att integrera cybersäkerheten i våra affärsstrategier genom AI och automation måste vara högsta prioritet för att hantera det växande antalet IT-attacker, säger Andrew Lintell, Europachef för Logpoint.

Valtech rustar för svensk offensiv

Laura Kulcsar är ny affärsutvecklingschef på Valtech Sverige. Hon kommer närmast från Nordic Morning, där hon var nordisk säljchef och satt även med i den nordiska ledningsgruppen.

– Jag har stött på Valtech under åren genom tidigare gemensamma kundprojekt och min bild via den erfarenheten har varit att Valtech består av väldigt kunniga och professionella personer. Jag trivs i en föränderlig miljö och tycker det är väldigt utvecklande att jobba i en bransch som ständigt förändras i digitaliseringen och jag ser verkligen fram emot att få vara en del av den förändringsresa som Valtech just nu befinner sig i, säger hon om vad som lockar henne.

William Rolt, Regional Growth-chef i Europa, säger att det franskgrundade konsultbolaget har stora ambitioner att fortsätta växa i Sverige. Och den senaste rekryteringen är en del av den planen.

– Att ha någon som inte bara har vunnit storskaliga projekt utan även lett dem med ett kundledarperspektiv och samtidigt med ett tillväxttänk är sällsynt. Det är just det som Laura har och hon har gjort det för några av de största varumärkena i Norden. Den kunskapen och förmågan är avgörande när det kommer till komplexiteten i den värld vi verkar i jämfört med våra kunders förväntningar. Detta ger Laura förmågan att inte bara förstå vad kunderna letar efter utan även hur hon kan ta fram det bästa av vad Valtech har att erbjuda dem, säger han.