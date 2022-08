Fredrik och Kristoffer hörs igen efter semestern. Eller ja, Fredrik är tillbaka från semestern, Kristoffer svävar kvar i ett något odefinierat tillstånd av icke-arbetande.

Mellan ledighetssnack och huvudämne hinner Kristoffer med ett par boktips som kretsar kring det från poddens håll något oväntade ämnet inutier.

Sedan snackar vi om det nya språket Carbon – en experimentell ersättare för C++. Vi är nyfikna på vad det kan tänkas bli av det, och funderar över det knepiga med att definiera ett språk just och primärt som ersättare till ett annat. Vi kommer in på Typescript kontra Javascript och andra sammanhang när man har språk som på olika sätt är nära kopplade så att skav i skarvarna kan bli en faktor. Språk som till del existerar som en respons på ett annat språks förutsättningar eller problem - och hur de kan hitta en egen identitet.

Vi blir nyfikna av Carbon, men vi har inte förstått något av det än. Det hoppas vi kommer i framtida avsnitt!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna prenumerera och recensera oss i Itunes!