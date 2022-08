En grupptalan har väckts i Kalifornien, USA mot Oracle som anklagar mjukvaruföretaget för att ha byggt en världsomspännande övervakningsmaskin med otillåtet insamlade uppgifter om fem miljarder människor, rapporterar Techcrunch.

Grupptalan har tre representanter: Dr Johnny Ryan, senior fellow vid Irish Council for Civil Liberties, Michael Katz-Lacabe, chefsforskare vid The Center of Human Rights and Privacy och Dr Jennifer Golbeck, professor i datorvetenskap vid University of Maryland, som säger att de för talan för världens internetanvändare vars privatliv kränkts av företaget och dess annonseringsteknik.

Oracle själva har avböjt att kommentera det hela.

