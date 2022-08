Nu har IEEE släppt sin årliga lista över de mest populära programmeringsspråken.

När programmerarna själva får välja toppas årets lista återigen av Python, tätt följd av C. Därefter hittar vi C++, C#, Java och SQL.

Men om det är arbetsgivarna som får bestämma toppas årets lista istället av SQL, följt av Java, Python, Javascript och C#.

Värt att nämna är att det enligt IEEE då är vanligast att arbetsgivare letar efter någon som kan både SQL och ett annat språk. Något som skiljer jobbannonser för SQL från jobbannonser där arbetsgivare annars kan fråga efter personer som är experter på exempelvis Java eller C++.

Detta tror IEEE beror på att många appar idag använder sig av frontend- eller middleware-lager som kommunicerar med backend-databaser, och vanligen över nätverk för att göra det hela mindre resurskrävande.

