Sedan 1950-talet har kol-14 varit den metod som används för att datera mänskliga kvarlevor – något som bland annat är viktigt för att kunna kartlägga hur folkgrupper migrerat under årtusenden. Problemet är dock att kol-14-metoden inte är helt exakt.

Men nu har ett internationellt forskarlag som leds från Lunds universitet tagit fram en ny metod för datering där AI analyserar DNA. Metoden går att använda på material som är 10 000 år eller yngre.

I en studie har forskarna analyserat runt 5 000 mänskliga kvarlevor – från 10 000 före Kristus till modern tid och lyckades datera dem med stor exakthet.

– Kol-14-metoden kan vara extremt instabil och påverkas av kvaliteten på materialet man undersöker. Vår metod bygger på DNA vilket gör den väldigt solid. Nu kan vi på allvar börja spåra forntida människors ursprung och kartlägga deras migrationsvägar, säger Eran Elhaik, forskare i molekylär cellbiologi vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Forskarna räknar dock inte med att AI-metoden slår ut Kol-14 utan snarare blir ett komplement när dateringen är oklar. Ett sådant exempel är enligt Eran Elhaik nämner den mänskliga skallen från Zlatý kůň i dagens Tjeckien som daterats till allt ifrån 15 000 till 34 000 år.

Förutom Lunds universitet deltar University of Sheffield, University of Bristol, National Heart, Lung, and Blood Institute i forskarlaget.