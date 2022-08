I början av sommaren uppmärksammades Googles nya chattbott runt om i världen, detta då en av företagets ingenjörer hävdade att den kan uttrycka tankar och känslor på samma nivå som ett barn. Ett påstående som han så småningom fick sparken förr.

Nu låter Google meddela att det snart blir möjligt för allmänheten att betatesta chattbotten i fråga, detta via en ny app med namnet AI Test Kitten som släpps för Android och IOS om några veckor.

Google säger sig ha vidtagit en lång rad åtgärder för att minska risken att språkmodellen Lamda (Language Model for Dialogue Applications) radikaliseras och sprider fördomar, något som varit fallet med andra chattbottar.

Men för säkerhets skull kommer det till en början endast finnas ett fåtal ämnen som man kan prata om.

Först ut är de guidade demonstrationerna Imagine It, List It och Talk About It (Dogs Edition), där den sistnämnda fokuserar helt och hållet på hundar.