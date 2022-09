Japans digitalminister, Taro Kono, har nu lovat att ta bort de lagar som idag kräver att officiella dokument som skickas in till myndigheter behöver finnas på disketter, cd-skivor eller andra fysiska lagringsmedier, rapporterar Zdnet.

Enligt Taro Kono finns det idag omkring 1900 artiklar i japansk lag som kräver att företag skickar in formulär via diskett, samt 157 lagar som specifikt kräver att dokument skickas in på optisk disk, magnetdisk eller magnetband.

Tanken är att både privatpersoner och företag framöver ska kunna sköta dylika ärenden online istället.

