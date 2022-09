Hackare ska orsakat trafikkaos i Rysslands huvudstad Moskva efter att ha beställt massor av taxibilar via tjänsten Yandex Taxi och skickat dem till samma område, rapporterar The Verge.

Trafikstockningen ska enligt Yandex själva pågått i mindre än en timme och företagts algoritm ska nu ha förbättrats för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Hacktivistgruppen Anonymous har sagt att de ligger bakom attacken och att den genomfördes tillsammans med hacktivistgruppen IT Army of Ukraine. Yandex Taxi själva har inte pekat ut någon misstänkt.

Du kan se en video från trafikkaoset i Moskva nedan.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow



Now there is a huge traffic jam with taxis.



It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i