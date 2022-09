Säkerhetsföretaget Kaspersky varnar nu för att cyberkriminella fortsätter att attackera pc- och mobilspel.

En undersökning som genomfördes mellan 1 juli 2021 och 30 juni 2022 visar att hela 384 224 gamers har kommit i kontakt med spelrelaterade skadeprogram. Cirka 91 984 filer ska då ha utgett sig för att vara populära spel men innehöll i själva verket skadlig kod. Detta främst i form av downloaders, som kan användas för att installera annan skadlig kod, men även annonsprogram, trojaner, med mera.

Det överlägset populäraste spelet att försöka lura till sig offer med är Minecraft, som i undersökningen var relaterat till 23 239 skadliga filer som ska ha påverkat 131 005 spelare. Väl värt att nämna är dock att antalet skadliga filer och påverkade användare för Minecraft gått ner med cirka 30 procent jämfört med året innan.

Andra populära spel som de cyberkriminella försöker locka sina offer med är bland annat Roblox, Need for Speed, Grand Theft Auto, FIFA, The Sims, Far Cry, CS: GO och PUBG.

Utöver att installera skadeprogram skapar de cyberkriminella också ofta fejkade webbsidor som påstår sig hjälpa användare få tag i olika spelvalutor. Sajterna används i själva verket för att stjäla deras användaruppgifter. Även fuskverktyg som scripts och macros till olika spel är ofta riggade med skadlig kod.

Kasperskys rekommendation är att användare borde skydda sig genom flerfaktorsautentisering och starka, unika lösenord. Föräldrar borde också prata med sina barn om cybersäkerhet, eftersom många av spelen som utnyttjas har yngre användare.

