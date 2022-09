Fintechföretagen skapar ökad komplexitet i banksektorn genom bland annat olika partnerskap med banker och det kan i värsta fall leda till en kris på sikt. Det utspelet gjorde Michael Hsu som är tillförordnad Conptroller of the Currency, en av USA:s viktigaste banktillsynsmyndigheter på en konferens i New York i veckan, rapporterar Reuters.

– Jag anser att fintech- och big tech-företag har en stor inverkan och att de förtjänar mycket mer av vår uppmärksamhet, säger han.

Strävan efter sömlösa kundupplevelser gör det allt svårare för tillsynsmyndigheterna att skilja mellan var banken slutar och var teknikföretaget och Michael Hsu oroar sig för de ”okända faktorerna” som kan skapa risker vid den digitala övergången – också när det gäller informationssäkerhet och kundskydd.

– Som vi lärde oss av finanskrisen 2008 har risker som inte syns en tendens att växa och senare bli källan till obehagliga överraskningar.

Och han är inte ensam om att oroa sig. Även en före detta valutakontrollant, Gene Ludwig, hasr tidigare pekat på att reglerna för fintech-företag är mycket mindre stränga än de som gäller för banker som uttrycker det som att ”icke-banksektorn kommer undan med mord”.

Gene Ludwig förutspår att det innebär att de kan leda oss in i nästa finanskris ”om vi inte gör något åt det”.