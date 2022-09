Office Recycling erbjuder återvinningsabonnemang till kontor, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, restauranger och butiker. Bolaget har vuxit från noll till 2 000 kunder på elva år, och har därflör behövt ta hjälp av tre Microsoftpartner för att få bättre koll på sina många olika it-system.

För att se till att alla jobbar i samma system har man valt att satsa på Microsofts Dynamics 365-plattform. Det är Two som har haft huvudansvar, och de har dessutom tagit hjälp av ytterligare två Microsoftpartner, Absfront och Netintegrate, för att kunna leverera en helhet. I leveransen ingår Business Central, Power BI och produkter för sälj, marknadsföring och kundservice.

– Med det här hoppas vi kunna effektivisera våra manuella processer som vi hanterar idag. Och dessutom skapa ett mycket större mervärde till våra kunder, genom att ge dem en helt annan typ av statistik och spårbarhet som i framtiden kommer att vara krav för dem att rapportera, säger Fredrik Jahn, finanschef på Office Recycling.

– Tillsammans med Netintegrate hjälper vi Office Recycling att ta ett helhetsgrepp och få en it-miljö som matchar verksamheten. Two är med i egenskap av experter på bland annat Business Central och Power Platform, och då speciellt Power BI. För att kunna hjälpa Office Recycling i det här fallet behövde vi addera ytterligare . moduler i Dynamics 365. Däribland en modul som heter Field Service. Då kom Netintegrate in i bilden, säger Mikael Sjöqvist, affärsområdeschef för Microsoft Dynamics 365 på Two om hur man jobbar med sina samarbetspartner.

– Vi har fått till ett bra samarbete med lyckad utgång. Office Recycling är nu igång med projektet och kommer att ha stor nytta av lösningen. Vi har sedan tidigare också ett gott samarbete med Absfront kring Sales, vilket känns tryggt i den här leveransen.

– Netintegrate är experter på Dynamics 365 Field Service. Det handlar om ett system för digital arbetsorderhantering. Det som är väldigt roligt med det här projektet är att vi är två partner som gör det här tillsammans, säger Ove Bristrand, vd på Netintegrate.