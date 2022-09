Intresset för öppen källkod ökar för varje dag som går och sedan några år tillbaka har även de stora teknikjättarna hoppat på tåget.

Därför kommer det kanske inte som någon större överraskning att så kallade patenttroll, det vill säga företag vars enda verksamhet är att ägna sig åt stämningar, också har fått upp ögonen för den här sortens projekt.

Enligt en rapport kallad Defending Open Source: An 2022 Litigation Update har antalet stämningar mot öppen källkod-projekt ökat med 100 procent jämfört med förra året.

Föga förvånande skickas de flesta stämningar in via U.S. District Court for the Eastern District of Texas, en ökänd domstol där man i 9 fall av 10 dömer till kärandens fördel.

Lyckligtvis kan de som råkar ut för den här sortens okynnesstämningar vända sig till Unified Patents, en organisation som hjälper utvecklare med just patenttvister.

Enligt Zdnet står patenttrollen för 71 procent av stämningarna mot öppen källkod-projekten. I övriga 29 procent rör det sig alltså om stämningar från seriösa aktörer.