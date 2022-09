Attackerna mot Coop och Kalix skakade om många svenskar och visade på vår sårbarhet De visade hur viktiga funktioner kan slås ut även när de inte, som i fallet Coop, är den direkta måltavlan för attacken.

Samtidigt har vi inte drabbats av någon riktigt stor attack med tydlig koppling tlll någon statlig aktör även om de pågår. Under Cyberförsvarsdagen som anordnades i dagarna uppgav chefen för cybersektionen på Sveriges kontraspionage inom Säpo, som talade enbart under sitt förnamn Johan, att man upptäcker under tio om året.

– Vi räknar med att det handlar om ungefär det dubbla i verkligheten, säger han.

Inte drabbats på allvar

Och ännu har Sverige inte drabbats på allvar enligt Fredrik Börjesson som är it-säkerhetsstrateg på den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

– Vi sticker ut som ett land som klarat oss undan stora cyberangrepp. Exempelvis har andra länders parlaments it-system slagits ut efter att de bjudit in Ukrainas president att tala exempelvis. Under valet nu kom lite attacker men de hade ingen större påverkan vad vi kan se, säger han.

– Då skulle man ju gärna tro att det beror på att vi som nation är så duktiga på att skydda oss men det gör det inte. Det finns länder som ligger långt före oss i mognad och styrning och de har drabbats på olika sätt och vi har inte drabbats.

Samtidigt har Sverige blivit mer av en måltavla på senare tid. Inte minst handlar det om hur invasionen i Ukraina ritat om spelplanen – ansökan om Natomedlemskap och sanktioner mot Ryssland ökar hotet.

Förstör filer

I samband med invasionen i Ukraina har vi också fått se exempel på hur effektivt Ryssland arbetar med cybervapnet. Redan före invasionen slogs regeringssajter ut och innehållet ersattes av proryska budskap. Men under invasionen har attackerna blivit allt mer effektiva och bland annat har så kallade ”wipers” – kod som till skillnad från ransomware inte låser utan förstör filer – använts.

– Koden som använts saknar komponenter för att självreplikera vilket visar att angriparna har haft en god kontoll över den miljö som angripits och kunnat peka ut precis vilka system som skulle skadas. Då behöver inte koden replikeras för att nå dit den ska, säger Fredrik Börjesson.

Fredrik Börjesson, it-säkerhetsstrateg på den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

I vår sammankopplade värld innebär utslagna system att fler drabbas än bara den direkta måltavlan. I samband med att invasionen av Ukraina satte igång slogs Viasats KA-SAT-satellittjänst ut av en attack och det innebar att inte bara kommunikationen i Ukraina försvårades utan slog också ut kommunikationen för runt 6 000 vindkraftverk i Tyskland.

Ska vi oroa oss att Ukraina blir en slags träningsarena för att skapa allt vassare cybervapen?

– Nej, det ska vi inte dra som slutsats tycker jag, Statsaktörer har haft goda förmågor även tidigare – men all praktisk övning ger färdighet, även för hotaktörer.

Stort arbete framför oss

Men för att möta hotet och skapa skyddsmurar innan vi drabbas krävs nu ett stort arbete. Det handlar både om att se till att få enkla cyberhygienåtgärder på plats och mer avancerade.

Fredrik Börjesson lyfter framför allt fram tre saker som är extra viktiga. Det första är att skapa sig en god uppfattning om all hård- och mjukvara man har i organisationen.

– När det dyker upp sårbarheter och man inte har koll på sin miljö tar det lång tid att identifiera dem annars.

För det andra är det viktigt att ha koll på sina användare och deras behörigheter – särskilt de som har hög tillgång, som systemadministratörer.

– Ofta följer behörigheter med trots att man byter tjänst och till sist har man behörighet till en massa system som man inte borde ha. Det behövs en rutin för behörigheter när det gäller medarbetare som rör sig i organisationen.

Det är en vanlig språngbräda för angripare att ta sig in via medarbetare och de kan då komma åt en massa system samtidigt.

Träna mer

Och nummer tre är att öva, öva, öva.

– Mer än en gång om året, men man kanske inte ska skicka ut ett mejl varje dag. Jag tycker man kan ha teman – som att länkar i mejl inte är den enda ingången utan att det också kan komma länkar i exempelvis textmeddelanden eller sociala medier som är minst lika farliga. Man måste vidga horisonten litegrann.

Fredrik Börjesson trycker på att det inte finns någon tid att förlora – det är dyrt att råka ut för ett cyberangrepp. I stället gäller det att ha med säkerhetstänket från början och se till att få med de som arbetar med it-säkerheten tidigt i projekt.

– Dessutom är det viktigt att de som arbetar med säkerhet inom organisationen också aktivt engagerar sig – inte bara när de får direkta frågor, säger han.

