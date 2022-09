Globalconnect genomför just nu en rejäl digital infrastruktursatsning när man ska dra fiberkabel från Berlin till Haparanda, via Bornholm. Och nu under den senaste veckan har ett viktigt steg tagits för att kabeln ska anlända på svensk mark.

Med hjälp av styrd borrning har man nu fått på plats det rör som sjöfiberkabeln ska ligga i. Landfästet har passande nog borrats ner i marken vid Borrby strandbad söder om Simrishamn.

– Man borrar 400 meter totalt innan det är klart. Sedan placerar man ett plaströr i hålet. Vi hade inte tillstånd att borra i sandstranden mitt under badsäsongen, men nu är en viktig pusselbit på plats, säger Patrik Gylesjö, som är ansvarig projektledare för bygget.

Planen är att hela projektet ska vara klart vid årsskiftet.

– Det här är ett jätteprojekt. Ett av de största digitala infrastrukturprojekt som har gjorts i Sverige. Kabeln kommer från Berlin via Bornholm och ska sedan dras hela vägen upp längs svenska kusten bredvid E4:an. Det blir en helt ny väg som inte funnits förut med 260 mil kabel, som kommer vara ett bra alternativ för oss och för potentiella kunder.

77 av de milen utgörs av fem sjökablar. När allt är på plats ska kabeln enligt Globalconnect kunna hantera tre miljoner mer data än en vanlig fiberuppkoppling till ett privathushåll. Det handlar dels om att säkra snabb uppkoppling för företag och privatpersoner, men även för utbyggnaden av 5G-nätet och att Sverige ska fortsätta locka till sig globala techbolag.

– Det är en ny väg och extremt mycket ny kapacitet. All nuvarande trafik i Norden ryms i den kapacitet som byggs ut nu. Vi vill att Sverige ska fortsätta vara ett bra land att investera i, och då behövs det många vägar och mycket kapacitet, säger Patrik Gylesjö, som konstaterar att kabeln ska kunna hantera tre petabit per sekund.

Under hösten kommer även sjökabel dras mellan Malmö och Köpenhamn och från Sassnitz till Bornholm. Att man valt att dra den till just Berlin förklarar han med att det är en bra start- och slutpunkt.

– Där finns det många andra kabelsystem som ansluter ut i övriga Europa.

Bolaget, som tidigare hette IP-Only i Sverige slogs 2019 ihop med danska Globalconnect och norska Broadnet av den gemensamma ägaren EQT. Nu gör man alltså en rejäl gemensam satsning. Patrik Gylesjö säger att det redan finns kunder som kommer att använda kabeln när hjärteprojektet är klart, men han vill inte kommentera vilka.

Hur stor investering är det?

– Många hundra miljoner.