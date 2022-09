Forskare från University of Michigan och Zhejianguniversitetet i Kina har undersökt om det finns en säkerhetsrisk i att använda reflekterande glasögon i samband med videosamtal.

Enligt forskarnas experiment går det i 75 procent av fallen att läsa rubriker som syns i glasögonen med en webbkamera på 720p, men för att kunna läsa brödtexten krävs en kamera med 4k-upplösning.

Det går även bra att identifiera vilka webbsidor som syns på skärmen, särskilt om det rör sig om någon av de mest populära sajterna.

Användare av Zoom kan minska risken för att känslig information hamnar i fel händer, detta genom att aktivera ett filter i inställningarna för bakgrund och effekter som blockerar reflexioner. Liknande filter saknas emellertid i Skype och Google Meet.

