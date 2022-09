Säkerhetsföretaget Bitdefender har i samarbete med Europol, No More Ransom-projektet samt åklagarmyndigheten och polisen i Zürich släppt ett kostnadsfritt verktyg som kan användas av offer för att avkryptera system som drabbats av gisslanprogrammet Lockergoga, rapporterar The Hacker News.

Lockergoga har bland annat använts för cyberattacker mot Norsk Hydro. Sedan det upptäcktes i januari 2019 har skadeprogrammet drabbat över 1800 offer i 71 länder och orsakat skador för omkring 104 miljoner doller. Under 2021 arresterades 12 personer med kopplingar till ransomware-verksamheten i Ukraina och Schweiz.

Ett liknande avkrypteringsverktyg för gisslanprogrammet MegaCortex förväntas också släppas inom några månader.

