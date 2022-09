Fredrik snackar med Niclas Edenvin, Erik Hedberg och Adam Sernheim om artikeln

A development process startup founders should use to ship features weirdly fast, en kort artikel med ganska starka åsikter om hur utveckling bör bedrivas i små företag. Vi diskuterar punkterna i … någon sorts ordning och har åsikter om det mesta. Många saker är bra, några förvånar oss, och några känns till och med konstiga. Det blir featureflaggor, monorepon, tester, och mycket mer.

