Det nya avtalet mellan CoreIT och Stockholm Live är treårigt och innefattar leverans av it-tjänster. Det handlar bland annat om att koppla upp företagets arenor, vilka är Avicii Arena, Friends Arena, Tele2 Arena, Hovet och Annexet.

– Jag är väldigt glad över att Stockholm Live valt CoreIT som sin it-leverantörspartner. Deras arenor kräver en säker it-infrastruktur med ett stabilt nätverk som klarar av att 30 000 personer använder det, säger CoreIT:s vd Åke Holmberg och hoppas på ett långt samarbete, som han vet kommer utvärderas noga.

– Avtalet sträcker sig fram till maj 2025 men vårt gemensamma mål är att partnerskapet ska utvecklas och bli långvarigt. Eftersom det är ett väldigt publikt uppdrag kommer alla som besöker en arena att kunna avgöra om vi har gjort ett bra jobb.

CoreIT, med kontor i Stockholm, Örnsköldsvik och Härnösand, är ett av de sju bolag som i mars bildade den nya koncernen Nordic IT Group. Övriga sex bolag är Bybrick Operations, Canmer Data, CC IT, Kullander, DNS IT och Zelly.

– Vi är glada över att få in CoreIT som partner till oss då vi har stort fokus på att utveckla vår it-struktur i arenorna kommande år. Det är ett arbete där CoreIT:s kompetens och tjänster kommer att bli viktiga för oss, säger Daniel Stålbo, marknadsdirektör på Stockholm Live.