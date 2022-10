För den svenska tillverkaren av accesswitchar, Waystream, som främst vänder sig till stadsnät med sina produkter, har de senaste åren varit rejält omvälvande. Idag har förlusterna hämtats hem, men resan uppåt pågår fortfarande. Och vägen dit går delvis genom att tydligt profilera sig som det svenska alternativet i kampen mot asiatiska och amerikanska jättar som Huawei, Zyxel, CTS, Dasan och Cisco.

Den nye vd:n Fredrik Lundberg, som tidigare var på Telia, har varit med på bolaget i tre och ett halvt år. Först som styrelseledamot i två år, men sedan sommaren 2021 är han vd. Och han bekräftar att det varit en utmanade resa.

– Det var ett helt annat bolag 2019, där man bränt pengar på fel saker och bolaget var i en form av finansiell härdsmälta. Bland annat hade man lagt uppemot 50–60 miljoner på att ta fram en ny produktserie som nästan inte sålde någonting. Det var nära att sänka hela bolaget, säger han.

Han och styrelseordförande Mattias Trygg kom in samtidigt i Waystream, och det var också i den vevan städningen inleddes, bland annat genom att den tidigare vd:n fick lämna och nuvarande finanschefen Susanne Torrbacka fick kliva in som tillförordnad vd.

– Vi, tillsammans med övrig styrelse och ledning, gick in och sanerade bolaget tillsammans. Vi gjorde en nyemission för att få in pengar och lät Susanne driva bolaget tillbaka till lönsamhet, vilket hon gjorde med bravur. När vi väl hade uppnått våra uppsatta mål, satte vi i styrelsen upp en kravprofil på ny vd och väg framåt, säger Fredrik Lundberg och konstaterar att det sedermera blev han som tog den rollen.

Skrotade havererat projekt

Det havererade projektet, en router som skulle placeras mer centralt i bredbandsnäten och styra tjänster för tusentals kunder, skrotades, och istället valde man att ta några steg tillbaka.

– För att hålla bolaget flytande fick vi gå back to basics, det vill säga lägga vårt fokus på att utveckla och sälja våra accesswitchar, säger Fredrik Lundberg och konstaterar att det varit några givande år.

– Sedan 2019 har vi haft ett tydligt fokus på att vända det och vi har haft en fin utveckling. Det finns en väldigt lojal kundbas i Norden och i övriga Europa och dessa skall vi ta vara på även framöver. Våra kunder gillar våra produkter, och det var nästan ingen som velat lämna oss även under de tuffa åren, vilket var oerhört viktigt för oss.

Fredrik Lundberg säger att det mer har handlat om evolution än revolution av de befintliga produkterna, samtidigt som bolaget lagt ett stort fokus på nyförsäljning och nå ut till fler kunder.

– Vi tog fram tre fokusområden som vi nu fokuserar på. Lönsam tillväxt är ryggraden i allt vi gör. Vi har en tydlig tillväxtagenda med tydliga finansiella mål men det får inte riskera företaget långsiktigt på något sätt. Det är extra viktigt när man har gått igenom tyngre perioder som bolag tidigare, säger han och fortsätter.

– Det andra är hållbarhet, både i form av att vi erbjuder helt klimatneutrala produkter, men även i form av trivsel för personalen. Personalen är det viktigaste vi har och vi vill att folk ska vilja jobba kvar hos oss.

Det tredje budskapet är jämställdhet, som Fredrik Lundberg också ser som ett viktigt verktyg för att skapa en bra arbetsplats.

– Jämställdhet är oerhört viktigt. Vi har haft en stor övervikt av män på bolaget. Men vi jobbar mycket på att ändra det. Vi vet att om man har en jämställd arbetsplats så utmanar vi oss själva mer och får fler och bättre idéer eftersom vi helt enkelt tänker på bredare sätt.

Helt svensktillverkade produkter

När det gäller målgruppen har man också hållit sig till Waystreams grunder, det vill säga stadsnät och mindre operatörer. I dagsläget har man cirka 60 stadsnät i Sverige och cirka 120 kunder i Europa. Flera av dem har tillkommit efter att man ökat säljfokuset de sista åren.

– Under de två första kvartalen i år har vi vunnit fler nya kunder än under hela förra året. Och under de tre första kvartalen i år har vi fått fler nya kunder än under de senaste två åren. Det visar att vi är på rätt väg och vi jobbar hårt för att det skall fortsätta så.

En annan viktig ingrediens för Waystream är att profilera sig som ett svenskt bolag. En hel del av tillverkningen sker hos Note i Lund, och för kunderna ska det vara möjligt att välja helt svenskproducerade produkter.

– Vi vill vara en premiumleverantör av accesswitchar. Man ska få hög kvalitet när man köper av oss, både gällande hårdvara och mjukvara samtidigt som vi även har klimatneutrala produkter. Att vi dessutom kan producera i Sverige, och helt enkelt erbjuda made in Sweden, är något som uppskattas av kunderna, konstaterar Fredrik Lundberg och säger att det framför allt märks i kampen mot de asiatiska leverantörerna.

– Vi kan se att det är många stadsnät som tidigare har jobbat med bolag som Cisco och Huawei som ser sig om efter alternativ. Vi har också varit framgångsrika på att vara små och snabbrörliga och att kunna jobba nära våra kunder och partner speciellt nu under komponentkrisen. Vi har lyckats hålla produktionen igång trots att det varit väldigt svårt att få tag på komponenter, samtidigt som andra haft större leveransproblem än oss. Det är en av våra styrkor.