Meta och Microsoft avslöjade i samband med Metas Connect-event att Microsoft kommer ta flera av sina produkter till sociala medierjättens vr-plattform Quest.

Microsoft Teams kommer i och med det få stöd för VR-baserade möten och det kommer även vara möjligt att hoppa in i ett Teams-möte direkt från Horizon Workrooms. Det ska också blir möjligt att strömma Windows till Quest genom Windows 365 och köra 2D-produktivitetsappar genom Office. Samtliga produkter och tjänster ska bli tillgängliga via Quest under nästa år.

Även Microsofts spelstreamingtjänst Xbox Cloud Gaming kommer dyka upp till Quest och göra det möjligt att köra 2D-versioner av spelen på en massiv skärm i vr-utrymmet. När det kommer ske är dock just nu oklart.