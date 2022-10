Forskare på det australiska bioteknikföretaget Cortical Labs har lyckats lära en samling nervceller (neuroner) att spela det klassiska tv-spelet Pong, eller rättare sagt en variant som fått namnet Dishbrain.

I experimentet fick mänskliga nervceller spela 486 partier mot fosterceller från möss och det visade sig att nervcellerna blev bättre och bättre för varje nytt parti.

Syftet med experimentet är att lära sig mer om hur nervceller fungerar, något som på sikt kan leda till ökad förståelse för sjukdomar som epilepsi och demens.

I ett kommande experiment ska forskarna undersöka om nervcellerna blir sämre på att spela spelet om de utsätts för alkohol, något som tros vara fallet.

Vill du veta mer om ämnet hänvisar vi till en artikel med titeln In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world.