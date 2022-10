En ny granskning gjord av Ars Technica visar på att Microsofts blockeringslista för skadliga drivrutiner till Windows inte har uppdaterats ordentligt sedan 2019.

Under perioden ska flera Windows-uppdateringar ha släppts som Microsoft själva sagt blockerar nya skadliga drivrutiner, men som inte gjort detta. Det hela har även uppmärksammats och testats av analytikern Will Dormann vid säkerhetsföretaget Analygence

Varför vissa skadliga drivrutinerna aldrig lades till blockeringslistan är okänt, men det innebär att miljoner Windows-datorer under lång tid varit sårbara för så kallade byovd-attacker (bring your own vulnerable driver).

”Listan över sårbara drivrutiner uppdateras regelbundet, men vi har fått repsons på att det funnits ett glapp i synkroniseringen mellan OS-versioner. Vi har åtgärdat detta och det kommer att hanteras i kommande och framtida Windows-uppdateringar”, skriver Microsoft i en kommentar.

Läs också: Nytt kinesiskt attackramverk hotar Windows, Linux och Mac OS