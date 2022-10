Det nya mångåriga avtal som tecknats innebär dels att Iver fortsätter leverera it-drifttjänster, dels att avtalet utökas med tjänster inom säkerhet och klienthantering.

Som försäkringsbolag går Movestic under europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopas regelverk och står under Finansinspektions tillsyn. Iver ska under de kommande tre åren leverera server- och applikationsdrift samt tjänster som inkluderar bland annat brandväggs-, nätverks-, Azure-tjänster samt enhetshantering. Utöver det ska flera säkerhetstjänster som soc, siem och edr levereras och dessutom ska Iver och Movestic tillsammans genomföra ett automatiseringsprojekt där infrastruktur som kod är en stor del.

– Iver levererar drifttjänster med hög stabilitet och säkerhetsmognad vilket möjliggör för oss att fokusera på vår kärnverksamhet, att tillhandahålla våra partners och kunder digitalt ledande tjänster inom tjänstepension, säger Magnus Elgebrandt, it-driftchef på Movestic Liv & Pension.

– Bank och försäkring är en prioriterad vertikal hos oss, en vertikal som kännetecknas av allt högre krav på tillgänglighet, självbetjäning och nya funktioner. Kundernas förväntningar i kombination med stora datamängder, ökade krav på regelefterlevnad och en komplex hotbild ställer höga krav på infrastruktur, utvecklingstakt och innovation. Vi ska säkerställa en säker, kostnadseffektiv och skalbar tjänsteleverans där Movestics egna it-resurser ges rätt förutsättningar att fokusera på utveckling, säger Magnus Furmarker, affärsutvecklingschef på Iver.