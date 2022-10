Tillväxten under senaste kvartalet, vilket är det första i Microsofts brutna räkenskapsår, var den lägsta på fem år, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Microsofts molnverksamhet Azure har under de senaste åren fungerat som tillväxtmotor, men under första kvartalet 2023 sjönk tillväxten till 35 procent och företaget räknar med ytterligare minskningar under innevarande kvartal, alltså det andra.

Därmed missade också Microsoft analytikernas förväntningar som låg på 36,5 procent för molnaffären.

Bob O’Donnell, analytiker på TECHnalysis Research säger till Reuters:

– På ett konstigt sätt, förväntade sig alla att det skulle komma en katastrof när pandemin slog till. Men det blev raka motsatsen. Men vid någon punkt så måste den påverkan komma och den slår till nu.

Vidare går den globala pc-marknaden dåligt just nu, vilket påverkar Windowsförsäljningen. Affärsenheten Windows OEM tappade 15 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Totalt sett uppgick Microsofts omsättning för kvartalet till 50,12 miljarder dollar och även om tillväxttakten avtar så är det ändå en uppgång på 11 procent jämfört med fjolåret.