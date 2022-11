När Ängelholms kommun nyligen genomfört sin nya upphandling landade den i nytt förtroende för Tietoevry Connect. Som kommunens it-partner ska konsultbolaget stå för drift, support, utveckling samt industrialiserade tjänster som till exempel en molntjänst, där man lovar att lagra och förvalta data på ett säkert sätt. Uppdraget sträcker sig över åtta år och beräknas vara värt runt 10 miljoner kronor.

– Ängelholms kommun har samarbetat med Tietoevry under lång tid och vi har stort förtroende för att de ska fortsätta leverera stabila, lättillgängliga och säkra it-tjänster under den kommande uppdragsperioden. Vi ser fram emot att utveckla vår it-miljö genom en kombination av närhet via personer på plats samtidigt som vi kan dra nytta av Tietoevrys stordriftsfördelar och deras svenska molnlösning, säger Kim Nilsson, tillförordnad digitaliseringschef på Ängelholms kommun.

– ­Vi är självklart väldigt glada över att ha fått förnyat förtroende från Ängelholms kommun där vi kommer fortsätta arbeta med ett helhetsansvar för kommunens it-lösningar. Det visar på stort förtroende att vi vinner ett uppdrag som löper över åtta år framåt samtidigt som vår relation sträcker sig ända tillbaka till 2001, säger Michael Lovelius, kundansvarig för offentlig sektor på Tietoevry Connect.

Ängelholms kommun får via avtalet tillgång till personal på plats, kompetensstöd via ett specialistteam på distans samt tillgång till Tietoevrys svenska privata molnlösning.

­– Vi ser stor utvecklingspotential i vårt nya koncept för små till medelstora företag, där kunder får tillgång till fördelarna med att samarbeta med Nordens största it-konsultbolag, och samtidigt kunna ha personal från oss på plats, konstaterar Michael Lovelius.