En domstol i Ryssland har nu beslutat att dela ut böter på två miljoner rubel (motsvarande cirka 354 000 kronor) till Wikipedia-ägaren Wikimedia Foundation på grund av att det digitala uppslagsverket inte tagit bort två artiklar om kriget i Ukraina, rapporterar Reuters.

Artiklarna i fråga har rubrikerna "Non-violent resistance of Ukraine's civilian population in the course of Russia's invasion" (ungefär "Ukrainas civilbefolknings ickevåldsmotstånd under Rysslans invasion") och "Evaluations of Russian's 2022 invasion of Ukraine" (ungefär "Utvärderingar av Rysslands invasion av Ukraina 2022).

Stanislav Kozlovsky, som är chef för Wikimedia Foundation i Ryssland, säger att stiftelsen kommer att överklaga.

"Vi har fortfarande en stark juridiskt procedurell position, så vi tror att vi kommer få både dessa böter och de som delades ut i april strukna", säger Kozlovsky till Reuters.

Sedan tidigare har böter på ytterligare tre miljoner rubel delats ut till Wikimedia Foundation.

Läs också: Desinformation har blivit en cybersäkerhetsfråga - "vi har alltid ljugit"