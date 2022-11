Google gör nu sin bild-till-text-AI Imagen tillgänglig i begränsad form via appen AI Test Kitchen för att samla in feedback från användare, rapporterar The Verge.

Användare kommer kunna använda Imagen genom två olika tester: "City Dreamer" och "Wobble".

I City Dreamer kan användare be Imagen ta fram innehåll i en stad som har ett visst tema. Så som ett hus i en "cyberstad" eller en byggnad gjord av s'mores. Perspektivet är också låst till isometriska modeller.

I Wobble kan användare istället skapa små monster. De kan välja vad de ska vara gjorda av och vilka kläder de ska ha inom en begränsad och familjevänlig visuell stil.

Anledningen till att testet är så begränsat är delvis för att Google vill se hur användare kommer försöka ha sönder systemet och komma runt begränsningarna.

