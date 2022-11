Det nya namnet är Aderian Group, och ska enligt bolaget anspela på de mervärden som adderas när man samarbetar med sina kunder.

– Jag känner mig supernöjd med namnet. Det känns otroligt kul att ha hittat ett så bra namn och varumärke till koncernen, säger koncernchef Mia Åslander och berättar att namnet dök upp plötsligt och på ett nära håll.

– Det är svårt att hitta ett namn. Det var en medarbetare som hade registrerat det för ett eget bolag och som föreslog det. Vi nappade direkt.

Det tidigare namnet, som kanske inte stoltserat som branschens bästa, men som åtminstone berättat vad bolaget gör, skrotas nu helt. Mia Åslander säger att ägarbolaget Capillar Equity, som äger hälften av aktierna i gruppen, brukar döpa sina bolag enligt en liknande generisk modell för att inte ta bort fokus från bolagen i gruppen.

Moderbolaget byter nu Nordic IT-Services Group till Aderian Group, och Bybrick Operations är först ut av bolagen när man byter namn till Aderian Stockholm. Övriga bolag i koncernen, det vill säga Canmer Data, CC IT, Core IT, DNS IT, Kullander och Zelly, behåller sina nuvarande namn, men lägger till ”en del av Aderian Group” efter namnet.

– Vi vill att man ska få fortsätta driva sitt eget bolag, utan krav på att du måste ändra ett namn som är känt på den lokala orten. Vi vet att medarbetarna och våra kunder gillar det. Bolaget får vara kvar men är samtidigt en del av strukturen, säger Mia Åslander och betonar vikten av att finnas i ett större sammanhang.

– Det är svårt att vara den lilla spelaren på marknaden just nu. Ett exempel är komplexiteten i Microsofts nya partnerprogram där vi som partner bör vara specialister, medan våra kunder förväntar sig att vi är breda generalister, med specialistkompetens. Man behöver befinna sig i ett större sammanhang som ger bättre förutsättningar och det behovet kan vi svara upp mot i Aderian där bolagen besitter olika typ av kompetens

Det adderande som det nya namnet anspelar på kommer snart även gälla inom koncernen. I dag har Aderian Group 210 medarbetare och en samlad omsättning på ungefär en halv miljard kronor. Men med lite addition ska den halva miljarden snart vara hel.

– Mitt huvudsakliga mål är att tillsammans med nöjda medarbetare och kunder skapa en stark tillväxt såväl organiskt som via förvärv. Ambitionen är att nå en dubblerad omsättning inom sex månader, säger Mia Åslander.

Vad ska ni köpa för något?

– Hela tanken med gruppen är att vara rikstäckande och kompetenskomplett. Så vi vill dels täcka upp hela Sverige och hitta starka lokala bolag inom drift, infrastruktur och molntjänster. Men vi tittar även på nischade bolag som kan bidra med en annan typ av kompetens, som till exempel säkerhet eller systemutveckling.