Mjukvarubolaget Flex Applications blir nu en del av Visma, som lockas av bolagets HRM-lösningar som idag används av stora och medelstora svenska i Norden. Flex Applications blir Vismas 36:e förvärv hittills i år.

– Vi har följt Flex Applications under en lång tid och är imponerade av vad de åstadkommit inom mjukvara för personaladministration. Vi är oerhört glada över att nu få välkomna dem in i Visma-familjen, säger Carola Lissel, strategichef på Visma i Sverige och konstaterar att bolaget passar bra in i den uttalade strategin.

– Gemensamt för samtliga bolag som Visma förvärvat är att de levererar framgångsrika molntjänster med hög kundnöjdhet och har en betydande tillväxtpotential. Flex Applications stärker vår tillväxtstrategi ytterligare som ett välskött bolag med starka produkter i sin nisch.

Flex Applications har 140 anställda, med användare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Under 2021 omsatte bolaget 163 miljoner kronor. Huvudkontoret ligger i Örebro, och utöver det finns verksamhet på flera orter i Sverige samt i Oslo. Efter köpet kommer Flex Applications fortsätta drivas som ett eget bolag, i samma lokaler, med samma namn och ledning som idag.

– Att bli en del av Visma-familjen var ett strategiskt beslut i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för framtida utveckling, och valet av aktör har skett med stor omsorg. Framför allt handlade det om att Visma verkligen kan vår bransch. Dessutom är det en trygg och stabil aktör med fokus på långsiktighet som jag har ett stort förtroende för, säger Björn Jareblad, vd på Flex Applications.