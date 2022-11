Under hösten har trion Magnus Johansson, Johnny Rydensjö och Jonas Skoog lämnat Iver för att dra igång det nya bolaget Just Name IT i Eskilstuna.

Alla tre har ett förflutet på Britt, som köptes av Iver i början av 2020. Och man vill tillbaka till det lokala när man nu startat upp det nya bolaget som främst ska jobba med systemutveckling och systemintegration. Magnus Johansson säger att en av de främsta anledningarna var att för många lager av chefsnivåer gör att man skapar osunda avstånd till slutkunden.

– Vi vill jobba närmare kunden. Så fort vi kom in i Iversfären blev det för stort, säger han och säger att närheten till kunden också är förklaringen till bolagets namn.

– Just name it, så fixar vi det. Det är lite av det vi saknat och det är det vi tror att kunderna saknar också.

Än så länge utgörs det nya bolaget endast av sju personer, men Magnus Johansson säger att två till är på väg in. Just Name IT har dock en bra bit upp till att vara lika stora som Britt, som innan förvärvet hade 120 anställda på fem orter. Att bli större är väsentligt, men inget som behöver ske i en handvändning.

– Det här känns väldigt bra. Vi är tre ägare som ska köra tillsammans och som kommer från samma håll. Just nu är vårt enda problem att vi måste tacka nej till kunder, säger Magnus Johansson, som inte verkar orolig för att en stundande lågkonjunktur skulle innebära en svagare marknad.

– Vi kände att det finns en jättemarknad för oss. Idag finns det nästan inga små och medelstora bolag kvar. Alla är uppköpta. Men visst är det pirrigt och lite nervöst att ta det här klivet. Vi har ju ingen ekonomisk uppbackning annat än våra egna privata medel, så vi satsar verkligen allt på vårt goda rykte i branschen.

Magnus Johansson säger att systemutveckling, systemintegration och integration som tjänst kommer vara den främsta inriktningen, och utöver det ska man även jobba med molntjänster. De kunder bolaget har idag beskriver han som en kommun eller ett privat företag. Det stora fokuset framöver kommer dock ligga på rekrytering.

Hur ser ambitionen ut, hur stora ska ni bil?

– Målet är att minst femdubbla inom fem år, så minst 50 personer.

Är det bara rekrytering eller blir det förvärv också?

– Vi ska växa organiskt. Nästa steg är att växa här i Eskilstuna, och sedan ska vi hitta drivna konsulter på annan ort som vill växa tillsammans med oss.