Det skriver vd Andy Jassy i ett internt meddelande till de anställda, rapporterar CNBC.

”Jag har verkat i den här rollen i ungefär ett och ett halvt år och detta är utan tvekan det svåraste beslutet vi har fattat under den här perioden (och vi har varit tvungna att göra en del tuffa saker under de senaste åren, särskilt under pandemin”, skriver han.

Den här veckan började Amazon informera anställda i vissa divisioner, däribland enheter och tjänster, att de får gå. De har också erbjudit en del anställda avgångspaket för frivilliga uppsägningar för att minska antalet anställda.

Tidigare har det rapporterats uppgifter om att Amazon kommer att skära ned personalstyrkan med runt 10 000 anställda.

Andy Jassy uppger i mejlet att uppsägningarna kommer att pågå in i 2023, men att de inte beslutat exakt hur många som kommer att drabbas.