För fyra år sedan drog EU igång en satsning på superdatorer – EuroHPC Joint Undertaking – med målet att bygga upp en infrastruktur av superdatorer i världsklass och budgeten låg på en miljard euro.

Nu börjar satsningen ge frukt. I veckan invigs Leonardo som med en kapacitet på 249 petaflops går in på fjärde plats i världens superdatortopp, rapporterar The Register. Petaflops står för tusen biljoner flyttalsberäkningar, flops, per sekund och är ett mått som används för superdatorers kapacitet.

Invigningen av Leonardo innebär att EU nu har två av fyra av världens starkaste superdatorer.

Och mer är på väg. Nästa år är det dags för en annan superdator i samma skala MareNostrum 5 i Spanien och någon gång 2023-2024 ska superdatorn Jupiter i Tyskland stå klar – det är en så kallad exaskala-dator som förväntas klara över 1 000 petaflops.

Superdatorerna ska användas för sådant som materialvetenskap, biomedicin, klimatförändringar, modellering av den mänskliga hjärnan och utveckling av artificiell intelligens och de kommer att vara tillgängliga via molnbaserade tjänster.