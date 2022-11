Kodsnack fyllde tio år under hösten, och större delen av det här avsnittet spelades in live med publik under firandet. Fredrik och Tobias snackar poddens historia, tio år av hemmajobbande, och hur utvecklarjobbet förändrats under tiden. Vi hinner faktiskt också beröra några klassiska ämnen också, som byggsystem.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna prenumerera och recensera oss i Itunes!