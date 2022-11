Attacken kom bara några timmar efter att Europaparlamentet ställt sig bakom en resolution där Ryssland stämplas som en stat som sponsrar terrorism, rapporterar AP.

Enligt parlamentets ordförande Roberta Metsola ska en pro-rysk grupp tagit på sig ansvaret för ddos-attacken.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.



Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.



This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.



My response: #SlavaUkraini