Joakim Arstad Djurberg Reporter

Infor-pionjären hyllar bolagets svenska arv

Arvet från Intentia lever vidare på affärssystembolaget Infor, som fortfarande har 500 anställda i Sverige. Bolagets första anställda Soma Somasundaram hyllar sina svenska utvecklare under sitt Sverigebesök, och berättar också varför man valt att gå all in på AWS publika moln.