FCC, den amerikanska motsvarigheten till Post- och telestyrelsen, har enhälligt röstat för nya regler som blockerar import eller försäljning av produkter som anses riskera USA:s säkerhet, rapporterar AP.

Myndigheten har därför beslutat att helt förbjuda försäljningen av kommunikationsutrustning från kinesiska Huawei och ZTE och den begränsar också användningen av vissa kinesiska videoövervakningssystem.

En av ledamöterna i FCC, republikanen Brendan Carr, skriver på Twitter att det är första gången i myndighetens historia som man röstat för att förbjuda godkännande av ny utrustning på grund av nationella säkerhetsfrågor.

Som ett resultat av beslutet ”kan ingen ny Huawei- eller ZTE-utrustning godkännas”, skriver han.

Today, the FCC takes an unprecedented step to safeguard our networks and strengthen America’s national security.



Our unanimous decision represents the first time in FCC history that we have voted to prohibit the authorization of new equipment based on national security concerns. pic.twitter.com/wwCxZmTPJv