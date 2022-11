En undervattenskabel ska ha skadats någonstans i närheten av Egypten, rapporterar The Register. Det har lett till en sämre internetprestanda i hela Asien och delar av Afrika.

Men eftersom det finns ytterligare 18 kablar i närheten av kabelbrottet ska det finnas möjligheter att omdirigera trafiken.

ℹ️ Confirmed: Real-time network data show an internet disruption impacting multiple countries; the incident is consistent with a subsea cable cut 📉 pic.twitter.com/VGo482CNye