Nyligen gick den franska regeringen ut med att gratisversioner av Microsoft Office 365 (och även Google Workspace) inte ska användas i landets skolor.

Även Tysklands dataskyddsmyndighet DSK uttrycker farhågor över om Microsoft 365-plattformen är kompatibel med dataskyddslagar i Tyskland och EU.

I en rapport från DSK, som skrivits efter två års förhandlingar med Microsoft, skriver myndigheten att produkten ”fortsatt bryter” mot den allmänna dataskyddsförordningen GDPR. Det rapporterar nyhetssajten The Register.

Enligt GDPR är barn under 13 år inte förmögna att samtycka till att deras data samlas in, medan samtycke kan ges av personer med föräldraansvar för personer under 16 år men inte yngre än 13 år, skriver The Register.

”Många av tjänsterna som ingår i Microsoft 365 kräver att Microsoft får tillgång till okrypterad, icke-pseudonymiserad data”, står i rapporten.

Rapporten innebär att kontorspaketet därmed inte är lämpligt för laglig användning i skolor eller myndigheter i Tyskland, men den påverkar inte företags och konsumenters användning, skriver The Register.

Microsoft håller dock inte med om den här bedömningen och skriver i ett uttalande att ”vi säkerställer att våra M365-produkter inte bara möter, utan ofta överträffar, EU:s strikta dataskyddslagar. Våra kunder i Tyskland och i hela EU kan fortsätta använda M365-produkter utan att tveka och på ett rättssäkert sätt”.