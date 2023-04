Nätverksleverantörerna har mycket att göra. De måste förnya sig inom områden som automatisering, zero trust network access (ZTNA), secure access service edge (SASE) och hantering av multimoln.

De måste svara på kundernas önskemål om prenumerationsmodeller och NaaS-erbjudanden (network as-a-service). I en nyligen genomförd undersökning rapporterade IDC att 61 procent av världens organisationer var intresserade av att övergå till konsumtionsbaserade modeller för it-investeringar i stället för kapitalintensiva inköp.

Samtidigt är bristen på chipp och problem med leveranskedjan en utmaning.

I takt med att företagen återhämtar sig från pandemin och riktar in sig på modernisering av datacenter och digital omvandling ökar beställningarna kraftigt. Tyvärr har nätverksleverantörerna svårt att uppfylla dessa beställningar och eftersläpningarna når historiska nivåer.

De ledande företagen är de som har bäst förmåga att hantera problem med leveranskedjan, ta itu med de växande orderstockarna, generera nya intäkter och fortsätta att innovera.

Här är vår lista över de 10 viktigaste nätverksleverantörerna – inte utvärderade efter storlek, utan efter deras inverkan på marknaden och deras framåtanda. Med andra ord finns det en viss subjektivitet förknippad med denna lista.

1. Cisco: Fortsätter att leda utvecklingen

Därför är de här: Cisco har en ledande ställning inom flera områden som rör nätverk och säkerhet. Ciscos intäkter från ethernet-switchar ökade med 3,8 procent under det första kvartalet 2022, vilket ger företaget en dominerande marknadsandel på 45 procent enligt IDC. Samtidigt ökade Ciscos kombinerade intäkter från tjänsteleverantörer och företagsroutrar med 12 procent för helåret och ligger nu på 35 procent. Dell’Oro Group utsåg Cisco till ledare inom SASE år 2021, med en marknadsandel på 19 procent. Och Gartner kallar Cisco ledande inom trådbunden och trådlös infrastruktur och noterar att Cisco investerar kraftigt i både lokal och molnbaserad hantering som drivs av AI/ML.

På gång: Köpte Opsani som kommer att ingå i Ciscos plattform för applikationshantering, App Dynamics.

Siffran: 51,6 miljarder dollar. Så mycket omsatte Cisco under räkenskapsåret 2022, en ökning med 3 procent jämfört med föregående år.

Framtidsutsikter: Cisco har en rekordstor orderstock på grund av chippbrist och andra problem i leveranskedjan som man kämpar med att beta av. Å ena sidan är det ett problem. Å andra sidan är det ett bra problem att ha. Cisco förutspår en försäljningstillväxt på mellan 4 och 6 procent under nästa år. Enligt vd:n Chuck Robbins sker ”det för närvarande fler teknikövergångar samtidigt än vad jag har sett på 20 år. Långsiktiga megatrender som hybridmoln, distansarbete, säkerhet, sakernas internet, 400 Gbit-ethernet, 5G och Wi-Fi 6, samt utvecklingen mot tillämpningars observerbarhet kommer sannolikt att öka vår tillväxt.”

2. Broadcom: VMware-förvärv möjliggör fullstack-erbjudande

Därför är de här: Chipptillverkaren Broadcom skakade om nätverksvärlden med sitt föreslagna förvärv av VMware för 61 miljarder dollar. Efter köpet av nätverksföretaget CA Technologies 2018 och säkerhetsleverantören Symantec 2019 kommer Broadcom att ha en kraftfull mjukvaruportfölj. Det finns förvisso frågor kring Broadcoms planer. ”Kommer Broadcom att mjölka VMware torrt eller bli ett företag med full stack?”, undrar en analytiker.

På gång: Det är en av de viktigaste åtgärderna för att få fram ett nytt företag: Engineering av det pågående köpet av virtualiseringspionjären VMware (som just hade blivit ett självständigt företag efter att ha varit en del av Dell).

Siffran: 8,5 miljarder dollar. Broadcom säger att man planerar att öka VMwares lönsamhet från 4,7 miljarder dollar till 8,5 miljarder dollar under de tre första åren efter att affären avslutats.

Framtidsutsikter: Broadcom är väl medvetet om sitt rykte som ett företag som håller i pengarna. I Symantecs och CA:s fall har Broadcom skurit ner på kostnaderna, sparkat folk och fokuserat på resultatet. Broadcoms vd Hock Tan har sagt att Broadcom kommer att behandla VMware annorlunda. VMware ska bli navet i en ny mjukvaruavdelning inom Broadcom som kommer att omfatta CA och Symantec. Experter som analyserar affären förutspår att Broadcom kommer att minska VMwares utgifter på områden som försäljning och marknadsföring, försöka öka de återkommande intäkterna från befintliga kunder, begränsa forskning och utveckling till de mest lönsamma produkterna och troligen höja priserna för att nå det ambitiösa lönsamhetsmålet.

3. Arista Networks: Första kvartalet med 1 miljard dollar

Därför är de här: Arista har nått ett par viktiga milstolpar. Företaget rapporterade sitt första kvartal på 1 miljard dollar och intäkterna från ethernet-switchar nådde en marknadsandel på 10 procent med en tillväxt på 55 procent under andra kvartalet 2022. Företaget rankas som ”visionär” i Gartners senaste utvärdering av leverantörer av trådbunden och trådlös infrastruktur baserat på sin portfölj av spine-leaf switchar och trådlösa accesspunkter som hanteras av förvaltningsplattformen Cloudvision som har automatisering och avancerade AI/ML-funktioner.

På gång: Köpte Pluribus Networks, vars Unified Cloud Fabric gör det möjligt för kunder att hantera nätverk och säkerhet i flera moln.

Siffran: 49 procent: Aristas intäktsökning under andra kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021.

Framtidsutsikter: Trots utmaningar i leveranskedjan blomstrar Arista med sitt fokus på molnnätverk. Företaget försöker också ligga i framkant när det gäller integrationen av nätverk och säkerhet. Till exempel integrerar Arista säkerhetsprogramvara för nätverksdetektering och respons (NDR) i sina switchar i 720XP-serien för att ge AI-drivet hotskydd i campusnätverk. Analytikern Zeus Kerravala säger att integrering av nätverk och säkerhet är en stark framtidstrend och berömmer Arista för att ha fångat det tidigt.

4. Palo Alto Networks: Molnstrategi lönar sig

Därför är de här: När Nikesh Arora tog över som vd 2018 låg nästa Palo Alto Networks efter konkurrenterna på områden som SASE, molnsäkerhet, extended detection and response (XDR) och SOC-automatisering. Tolv förvärv och 3,5 miljarder dollar senare har Palo Alto etablerat sig som ledande inom alla dessa kategorier under paraplyet Prisma Cloud. Forrester har utnämnt Palo Alto till en stark aktör i kategorin incidentresponstjänster, en ledare inom säkerhet för molnarbetsbelastning och en ledare inom zero trust network access.

Siffran: 5,5 miljarder dollar. Omsättningen för räkenskapsåret 2022 ökar med 29 procent jämfört med året innan och uppgår till 5,5 miljarder dollar.

På gång: Nikesh Arora säger: ”Fram till för ungefär tre år sedan ingen SASE; vi kunde faktiskt inte konkurrera med branschledaren. Vad har hänt under de senaste två åren? Vi har blivit en kraft att räkna med.”

Framtidsutsikter: Palo Altos satsningar på molnsäkerhet. Och Palo Alto Networks fortsätter att utvidga sin säkerhetskapacitet till nya områden. Man går in i devops-sfären med erbjudanden som ger applikationsutvecklare möjligheter till säkerhetsbedömningar.

5. HPE-Aruba: Leder vägen inom NaaS

Därför är de här: Kombinera Arubas WLAN-utrustning, HPE:s nätverksportfölj, SD-WAN från förvärvet av Silver Peak och NaaS-erbjudanden genom HPE:s GreenLake-tjänst, rör om i grytan med en ny ledningsgrupp och du har ett framgångsrecept. Gartner har utsett HPE-Aruba till ledare för både WAN Edge Infrastructure och SD-WAN. IDC identifierar fyra ”ledare” inom SD-WAN: Cisco, Fortinet, HPE-Aruba och VMware.

På gång: Efter att Arubas grundare och vd Keertie Melkote och teknikchef Partha Narasimhan lämnade företaget förra året, utsåg HPE branschveteranen Phil Mottram till chef för Arubas dotterbolag och valde David Hughes, som kom över i samband med Silver Peak-förvärvet, till teknikchef.

Siffran: 30,7 procent: HPE-Arubas WLAN-intäkter ökade med 30,7 procent under första kvartalet 2022, vilket gav företaget en marknadsandel på 16,5 procent.

Framtidsutsikter: Efter att ha deltagit i företagets senaste användarkonferens rapporterade analytikern Kerravala: ”Vad jag fann var att företaget var bättre anpassat till moderbolaget HPE. Aruba gör bra produkter och har varit en av de bäst hanterade nätverksleverantörerna – det var vettigt att ha kvar det som en egen enhet efter förvärvet. Nu när HPE:s och Arubas produkter har förenats är det helt klart dags för HPE att få ett större inflytande.”

6. Fortinet: Går med i miljardklubben

Därför är de här: Med sin egen produktutveckling har Fortinet byggt upp en integrerad plattform av säkerhets- och nätverksutrustning. Fortinet är ledande i Gartners senaste rankning av SD-WAN-leverantörer, liksom av nätverksbrandväggar och WAN-infrastruktur. Dessutom rankas företaget som en visionär inom trådbunden och trådlös LAN-infrastruktur för företag. Gartner listar Fortinet som en av de fem främsta globala zero trust-leverantörerna när det gäller marknadsandelar och har ”den snabbast växande intäkten av alla leverantörer”.

På gång: Sponsrade en PGA-golfturnering: Fortinet Championship spelades i september på en golfbana i Napa Valley.

Siffran: Fortinet rapporterade sitt första miljardkvartal under andra kvartalet 2022, med intäkter på 1,04 miljarder dollar, en ökning med 29 procent jämfört med året innan. För att ge en uppfattning om Fortinets dynamik ökade de årliga intäkterna från 2,16 miljarder dollar 2019 till 2,6 miljarder dollar 2020 (en ökning med 20 procent) och 3,3 miljarder dollar (en ökning med 29 procent) 2021. Och det är på väg mot 4 miljarder dollar i år.

Framtidsutsikter: Under bröderna Xies (Ken och Michael) stabila ledning har Fortinet utvecklat sin plattform med produkter som delar ett enda operativsystem (FortiOS) och kan hanteras centralt.

7. Extreme Networks: Når 1 miljard dollar i årlig omsättning

Därför är de här: Extreme är hett. Extreme är ledande i Gartners senaste analys av trådbunden och trådlös LAN-infrastruktur och får höga betyg för sina molnbaserade funktioner (ExtremeCloud IQ) och sin automatiseringsplattform Copilot. Extreme fortsätter att leverera nya produkter, bland annat trådbundna och trådlösa ”universella” switchar, sitt första SD-WAN-erbjudande och digital tvilling-teknik för nätverk som gör det möjligt för kunderna att testa nya konfigurationer före driftsättning.

På gång: Extreme har genomfört Wi-Fi 6-installationer för baseballlag som Boston Red Sox, Chicago White Sox, Detroit Tigers, Kansas City Royals, New York Mets, Pittsburgh Pirates och Seattle Mariners.

Siffran: 1,1 miljarder dollar: Extreme rapporterade intäkter för räkenskapsåret 2022 på 1,1 miljarder dollar, en ökning med 10 procent jämfört med 2021.

Framtidsutsikter: Koncernchefen Ed Meyercord ger en positiv bedömning av Framtidsutsikter: ”Vi fortsätter att ta marknadsandelar baserat på vår branschledande molninnovation med nya SD-WAN-lösningar som kraftigt förenklar nätverkshanteringen för kunderna.”

8. Juniper Networks: ”Mist-ifiering” ger tydlig utdelning

Därför är de här: Junipers förvärv av Mist Systems 2019 blåser nytt liv i företaget. Juniper säger att portföljen av produkter för trådbunden access, trådlös access och SD-WAN som hanteras via Mist AI växte med mer än 60 procent på årsbasis under andra kvartalet 2022. Juniper utsågs till ledare i Gartners rankning av leverantörer av trådbunden och trådlös LAN-infrastruktur. Gartner säger att Juniper differentierar sig genom AI, ML, automatisering och på naturligt språk genom Marvis, deras virtuella nätverksassistent.

På gång: Förvärvade Witesand, ett ledande företag inom molnbaserad zero trust network access control (NAC).

Siffran: 117 procent: Junipers tillväxt på årsbasis inom trådlöst LAN, enligt en rapport från 650 Group.

Framtidsutsikter: Dell’Oro Group nämner Juniper som en av två leverantörer som bäst kan hantera problemen inom WLAN-leverantörskedjan tillsammans med HPE-Aruba. Juniper har lyckats växa sin totala affärsverksamhet för företagsnätverk, som ökade med 18 procent under det första kvartalet 2022. Junipers vd Rami Rahim säger: ”Efterfrågesignalerna är fortsatt starka och vi ser attraktiva möjligheter på våra företags-, moln- och tjänsteleverantörsmarknader. Baserat på denna dynamik, den orderstock vi har byggt upp och våra senaste förväntningar på utbudet är jag alltmer optimistisk när det gäller våra utsikter till intäktstillväxt för året.”

9. Dell: APEX når 1 miljard dollar i årliga intäkter

Därför är de här: Genom att utnyttja sitt kraftfulla utbud av servrar, lagring, hyperkonvergerad infrastruktur, nätverk och säkerhet, skapar Dell en ledande position med sitt APEX-erbjudande av infrastruktur som en tjänst. APEX ger företag möjlighet att installera it-infrastruktur i datacenter, moln- eller hybridmolnmiljöer som Dell installerar och förvaltar som en tjänst. APEX är inriktat på företagens krav på snabbhet, smidighet och motståndskraft, samtidigt som man undviker kapitalkostnader.

Siffran: 24 miljarder dollar. Det belopp som Michael Dell väntas få in när Broadcoms köp av VMware är slutfört. Michael Dell äger 41 procent av VMware.

På gång: Nyligen lanserades den största versionen någonsin av de framgångsrika lagringsprodukterna Powerstore och hanteringsprogrammet Powermax.

Framtidsutsikter: Dell redovisade intäkter för det andra kvartalet för räkenskapsåret 2023 på 26,4 miljarder dollar, en ökning med 9 procent. Lagringsintäkterna uppgick till 4,3 miljarder dollar, en ökning med 6 procent, medan intäkterna från servrar och nätverk uppgick till 5,2 miljarder dollar, en ökning med 16 procent jämfört med året innan. Dell fortsätter att bygga på sin installerade bas av lagringsenheter genom att lägga till avancerad dataanalys (Data Lakehouse).

10. Zscaler: Pionjär inom molnbaserad säkerhet

Därför är de här: Makrotrender som övergången till distansarbete och den ökade användningen av molnbaserade tillämpningar har spelat Zscaler i händerna: Under paraplyet Zscaler Zero Trust Exchange levererar secure service edge (SSE), zero trust network access (ZTNA), end-to-end applikationsskydd och molnsäkerhet. Gartner utnämnde Zscaler till ledare i sin första rankning någonsin av SSE-leverantörer.

På gång: Köpte Smokescreen Technologies, en plattform mot cyberbedrägeri som tillhandahåller hotprognoser, respons och andra relaterade tjänster. Företaget köpte också Trustdome, en innovatör inom cloud infrastructure entitlement management (CIEM).

Siffran: 1 091 miljarder dollar. De årliga intäkterna uppgick till 1 091 miljarder dollar under det räkenskapsår som avslutades den 31 juli, vilket är en ökning med 62 procent jämfört med året innan.

Framtidsutsikter: De årliga intäkterna kan nå 1,5 miljarder dollar, enligt Zscalers bokslut från den 8 september. På innovationsfronten introducerade företaget nyligen molnbaserat applikationsskydd. Vd:n Jay Chaudhry säger: ”Trots det osäkra makroekonomiska läget fortsätter vi att se en gynnsam efterfrågan på vår Zero Trust Exchange-plattform eftersom den gör företag säkrare, förenklar it och minskar kostnaderna.”